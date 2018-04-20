Сотрудники МЧС спасли 17-летнюю девушку, упавшую в море на территории Приморского национального парка

2018-04-20 16:05 | www.apa.az | 7

В Баку 17-летняя девочка упала в море.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в Сабаилском районе города Баку на территории Приморского национального парка в море упал человек.

На место происшествия были вызваны бригады спасателей Государственной инспекции по маломерным судам и Государственной службы спасения на водах министерства. Гафарову Фатимеи-Захру Шафи гызы (2001 г.р.) удалось спасти.