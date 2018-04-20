«Космический» проект от создателя Центра Гейдара Алиева - ВИДЕО

2018-04-20 16:05 | www.oxu.az | 7

В сети появилось видео, в котором совладелец Capital Group Владислав Доронин рассказывает о своем особняке Capital Hill Residence, который расположен в подмосковном поселке Барвиха и был построен по проекту Захи Хадид.

Как передает Oxu.Az, после смерти Захи Хадид в 2016 году строительство Capital Hill Residence завершил глава Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер. Здание находится в Барвихе на Рублевском шоссе.

Площадь особняка составила более 3 тысяч квадратных метров. Внутри здания есть бассейн, спа-салон и ночной клуб. Строительство дома, похожего на космический корабль обошлось в 140 миллионов долларов.

Отметим, Заха Хадид в 2012 году создала одно из красивейших сооружений в Баку - Культурный центр Гейдара Алиева.

Заха Мохаммад Хадид – всемирно известная архитектор и дизайнер арабского происхождения. В 2004 году стала первой в истории женщиной, награжденной Притцкеровской премией. Дама-командор ордена Британской империи (2012).

Али Мамедов

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