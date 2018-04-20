В закон «О СМИ» внесут изменения

2018-04-20 16:16 | www.oxu.az | 6

На заседании комитета по правам человека Милли меджлиса 20 апреля обсуждался проект изменений в «Закон о средствах массовой информации».

Как передает Oxu.Az, согласно проекту, предлагается изменить второе предложение первой части статьи 21 (спонсорство средствам массовой информации), в котором говорится: «Не допускается спонсорство лицами, производящими и реализующими товары, реклама которых запрещена».

В новом варианте предложение будет сформулировано следующим образом: «Не допускается спонсорство лицами, производящими и (или) реализующими товары, реклама которых запрещена законом «О рекламе».

Пятая часть статьи, согласно проекту, изменена следующим образом: «В периодических печатных изданиях, опубликованных при финансовой помощи спонсора, должна быть опубликована информация об этом. Размещение товарного знака, имени рекламодателя, спонсора и логотипа в объявлениях (анонсах) периодических изданий считается рекламой».



В настоящий момент вариант этой части время звучит так: «В периодических печатных изданиях, опубликованных при финансовой помощи спонсора, должна быть опубликована информация об этом, в передачах информация о спонсоре должна быть дана при помощи титров либо дикторского текста. В договоре, заключенном сторонами, могут предусматриваться и иные способы объявления спонсора».



В то же время к статье добавляется следующий абзац: «Реклама спонсора вещается в соответствии с законом «О рекламе».

Согласно законопроекту, 45 статья Закона (порядок дачи опровержения, ответа и поправки) дополняется следующей частью: «Необоснованная, неточная и скрытая реклама отклоняется в соответствии с требованиями закона «О рекламе».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

