Число задержанных в Ереване демонстрантов достигло 166 (Обновлено)

2018-04-20 15:41 | www.trend.az | 6

Правоохранители задержали в пятницу 166 демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 166 человек", — сказал Джаноян.

Как передает корреспондент РИА Новости, задерживают протестующих, блокирующих улицы города. К ним присоединяются и водители некоторых машин. Для возобновления транспортного движения власти используют эвакуаторы. С улиц вывозятся даже те машины, в которых находятся водители и пассажиры.

15:08 (GMT+4) Число задержанных в пятницу в Ереване демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, увеличилось до 107, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 107 человек", — сказал Джаноян.

12:39 (GMT+4) Правоохранительные органы задержали в пятницу 83 демонстранта, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 83 человек", — сказал Джаноян.

11:49 (GMT+4) Правоохранительные органы задержали в пятницу 37 демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.