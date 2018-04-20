Азербайджан назвал пути увеличения турпотока в страну почти вчетверо

2018-04-20 15:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Для развития массового туризма в Азербайджане необходимо привлекать китайских и индийских туристов.

Об этом сказал Trend в пятницу советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.

Напомнив, что в этих странах проживает большая часть населения мира, Агакеримов отметил, что если в Азербайджан будут приезжать китайские и индийские туристы, то это будет очень большой рынок для Азербайджана и страна получит очень большой доход.

Агакеримов предлагает в первую очередь открыть прямые авиарейсы по относительно низким ценам, а также организовать в Азербайджан инфотуры для ведущих туркомпаний этих стран.

«Привлекая китайских и индийских туристов, можно так развить туристический сектор Азербайджана, что в год можно будет принимать более 10 миллионов туристов», - сказал Агакеримов.

Советник AzTA добавил, что необходимо комплексно подходить к развитию массового туризма в Азербайджане, увеличить количество отелей.

По его словам, на Абшероне 150-200 отелей, но номеров в них мало.

«Поэтому необходимо строить новые отели. Более того, необходимо построить пятизвездочный отель в Гусаре, к которому в последнее время туристы проявляют большой интерес», - сказал Агакеримов.