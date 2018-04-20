Сумгайытский Технопарк разворачивает массовое производство нефтяных резервуаров

2018-04-20 15:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Американское общество инженеров механиков (ASME) осуществило аудит процесса производства в Сумгайытском технологическом парке (STP) резервуаров повышенного давления для хранения сырой нефти, а также самих готовых резервуаров, сообщили Trend в пятницу в STP.

Предприятию STP предоставлены международные сертификаты ASME Sec VIII DIV1, ASME Sec VIII DIV2, ASME Sec I и NBIC.

Сумгайытский Технопарк приступил к производству резервуаров совместно с Южнокорейской компанией Seoul Machinery.

Наличие международных сертификатов ASME позволяет предприятию наладить массовое производство резервуаров повышенного давления для нефтегазовой промышленности страны.