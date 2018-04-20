Рекомендовано на пленарном заседании ММ внести изменения в правила спонсорской рекламы в СМИ - ОБНОВЛЕНО

2018-04-20 16:31 | www.apa.az | 4

На сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека состоялось обсуждение изменений в «Закон о средствах массовой информации» на основании изменений в «Законе о рекламе».

Как сообщает АПА, на заседании под председательством руководителя комитета Бахар Мурадовой, информацию о проекте предоставил завотделом ММ Миргашим Сеидов.

Принимавшая участие на заседании в качестве эксперта президент APA Holding Вюсаля Маиргызы сообщила, что возглавляемая ею структура выступала с предложениями, когда на повестке были изменения в «Закон о рекламе»: «Благодарим за то, что Милли Меджлис учел эти предложения. Данные изменения необходимы для обсуждаемого сейчас проекта. В частности, совершенно справедливым является изменение в связи с недопущением спонсорской деятельности лицами, производящими и реализующими товары, реклама которых запрещена. Потому что спонсорство компаний, производящих спиртные напитки и табачные изделия, на которые некоторое время назад были введены ограничения, действительно было недопустимым».

Она также одобрила и другое изменение, связанное с размещением товарного знака, имени рекламодателя, спонсора и логотипа в периодических печатных изданиях: «Однако есть еще необходимость добавить в проект предоставление рекламных пресс-релизов с особым отличительным знаком».



В. Маиргызы сказала, что дополнение в статью 45 (Необоснованная, неточная и скрытая реклама отклоняются в соответствии с требованиями закона «О рекламе») не имеет фактического рабочего механизма: «Дело в том, что СМИ не несут ответственности за содержание и форму рекламы. В таком случае, что должны опровергнуть СМИ? С другой стороны, во время публичного обсуждения закона «О рекламе» я говорила, что сам показ необоснованной рекламы не верен. Поскольку рекламная деятельность является платной, и рекламодатель имеет право представлять себя лучше своих конкурентов, а также представить свой товар как более качественный и выгодный. Это и есть функция рекламы. Поэтому это выражение выбрано не верно. Скрытая реклама - это то, что нельзя определить как рекламу. Поэтому в дополнениях не отражено какой субъект отклоняет рекламу».

В.Маиргызы в целом положительно оценила проект.



Депутаты Фазиль Мустафа, Хикмет Мамедов и Эльман Насиров также отметили важность рассмотрения предложений В.Маиргызы.



Бахар Мурадова заявила, что проект имеет адаптивный характер к изменениям к закону «О рекламе»: «Поэтому мы порекомендуем это. В будущем будет возможным рассмотрение предложений. В целом, можно применять предложения Вюсали ханум о рекламе».



Проект был рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса.

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14.44

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса состоялось обсуждение изменений в «Закон о средствах массовой информации».

Как сообщает АПА, согласно проекту, второе предложение первой части статьи 21 (спонсорство средствам массовой информации) изменено следующим образом: «Не допускается спонсорство лицами, производящими и (или) реализующими товары, реклама которых запрещена законом «О рекламе».

Эта статья сейчас звучит так: «Не допускается спонсорство лицами, производящими и реализующими товары, реклама которых запрещена».

Пятая часть статьи изменена следующим образом: «В периодических печатных изданиях, опубликованных при финансовой помощи спонсора, должна быть опубликована информация об этом. Размещение товарного знака, имени рекламодателя, спонсора и логотипа в объявлениях (анонсах) периодических изданий считается рекламой».

В настоящий момент вариант этой части время звучит так: «В периодических печатных изданиях, опубликованных при финансовой помощи спонсора, должна быть опубликована информация об этом, в передачах информация о спонсоре должна быть дана при помощи титров либо дикторского текста. В договоре, заключенном сторонами, могут предусматриваться и иные способы объявления спонсора».



В то же время к статье добавляется следующий абзац: «Реклама спонсора вещается в соответствии с законом «О рекламе». Согласно законопроекту, 45 статья Закона (порядок дачи опровержения, ответа и поправки) дополняется следующей частью: «Необоснованная, неточная и скрытая реклама отклоняется в соответствии с требованиями закона «О рекламе».



На встрече в качестве эксперта участвовала президент APA Holding Вюсаля Маиргызы.