Президент Азербайджана поздравил нового председателя Государственного Совета Республики Куба

2018-04-20 16:34 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на пост председателя Государственного Совета Республики Куба.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин председатель, сердечно поздравляю Вас с избранием на должность председателя Государственного Совета Республики Куба. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего развития и укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кубой. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе на благо дружественного народа Кубы».