Лавров прокомментировал позицию США по поставкам российских С-400 Анкаре

2018-04-20 15:55 | www.trend.az | 5

Россия считает позицию США по поставкам российских С-400 Турции шантажом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Анкара после покупки ЗРК С-400 у РФ может попасть под санкции в рамках CAATSA.

"То, что заявил господин Митчелл, что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, это как раз пример такой попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний", — сказал он.