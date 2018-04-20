Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

2018-04-20 16:37 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев. От имени народа и правительства Саудовской Аравии, лично от своего имени передаю Вам самые прекрасные поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики. Господин президент, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому азербайджанскому народу – еще большего развития и благоденствия. Пользуясь этой приятной возможностью, хочу сказать, что мы высоко оцениваем отношения, которые тесно связывают наши братские страны и народы, призываем усиливать и развивать их во всех сферах».

Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики также поздравил наследный принц Саудовской Аравии, заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.