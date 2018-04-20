Генштабы СНГ будут совместно бороться с беспилотниками

2018-04-20 16:47 | www.oxu.az | 7

Генеральные штабы стран СНГ намерены сотрудничать в области применения беспилотной авиации, в том числе в противодействии ей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов.

На заседании комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств в Казани приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам», - сказал Герасимов.