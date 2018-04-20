Парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства

2018-04-20 15:59 | www.trend.az | 7

Парламент Кыргызстана избрал в пятницу новым премьер-министром главу администрации президента республики Мухаммедкалыя Абылгазиева, а также утвердил структуру и состав его правительства, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг во время заседания парламент Кыргызстана без обсуждения поддержал вотум недоверия коалиционному правительству Сапара Исакова, предложенный оппозиционным меньшинством. В этот же день президент республики Сооронбай Жээнбеков отправил кабмин Исакова в отставку. Спустя несколько часов коалиция большинства парламента страны выдвинула нового кандидата на пост премьера, которым стал Абылгазиев. Согласно законодательству Киргизии, правительство формирует парламент по представлению премьер-министра, выдвинутого коалицией парламентского большинства.

В структуре кабмина Абылгазиева сохранены все 12 министерств и четыре комитета правительства: государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования, государственный комитет информационных технологий и связи, государственный комитет национальной безопасности и государственный комитет по делам обороны.

По предложению нового премьера большинство членов предыдущего кабмина сохранят свои портфели, однако будут назначены новые вице-премьеры. В частности, на пост первого вице-премьера предложен Кубатбек Боронов, до этого возглавлявший МЧС страны. Вице-премьером по социальным вопросам вместо Чолпон Султанбековой станет депутат от партии "Республика — Ата Журт" Алтынай Омурбекова. Курировать силовой блок предложат вице-премьеру Женишу Разакову ранее возглавлявшему Совета безопасности страны.