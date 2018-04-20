Лавров ответил на обвинения США в недопуске экспертов ОЗХО в Сирию

2018-04-20 15:59 | www.trend.az | 8

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления США о том, что Россия и Сирия не пускают инспекторов ОЗХО в сирийскую Думу, предложил Вашингтону предъявить доказательства, передает РИА Новости.

"Заявления о том, что США обладают доказательствами о том, что Россия и Сирия препятствуют доступу инспекторов ОЗХО в Думу: если обладают, пусть предъявят", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

По словам российского министра, Россия предъявила свои доказательства, собранные на основе фактов, "с иллюстрациями, с картинками, с интервью конкретных людей".

"Со стороны партнеров только и слышим утверждения, что у них есть доказательства, будь то инцидент, якобы произошедший в Думе, будь то инцидент в Солсбери", — отметил глава МИД РФ.