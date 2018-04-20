Отчет по прозрачности в добывающей промышленности подготовит Baker Tilly

2018-04-20 16:38 | www.apa.az | 7

Сегодня в Госнефтефонде состоялось заседание Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГНФАР, на заседании было принято решение о том, что отчет по прозрачности в добывающей промышленности по итогам 2017 года подготовит международная аудиторская компания Baker Tilly. Аудитор проведет сверку отчетов действующих в добывающей промышленности местных и зарубежных компаний и правительства Азербайджана о поступлениях. В конкурсе на сверку и подготовку отчета за 2017 год приняли участие аудиторские компании Baker Tilly, Moore Stephens и Grant Thornton. Победителем конкурса после вскрытия предложений и с учетом мнения рабочей группы была признана Baker Tilly.