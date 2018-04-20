Амашов высказал претензии омбудсмену

2018-04-20 17:06 | www.oxu.az | 8

В свое время в Азербайджане хотели создать информационного омбудсмена. По объективным и субъективным причинам сделать этого не удалось. Основная причина неудачи – отсутствие единой системы омбудсмена.

Как передает Oxu.Az, об этом во время ежегодного доклада на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане заявил член комитета, председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

Высказав претензию, он заявил:

«Хотелось бы узнать, сколько обращений поступило омбудсмену по поводу приобретения информации? Если проводился анализ, должны обнародовать в чем заключалась обеспокоенность.

К примеру, по поводу свободы совести поступило 9 обращений. В очередной период деятельности подобным вопросам нужно уделить внимание».

В ответ на слова Афлатуна Амашова руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы сказал, что на имя уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики поступили десятки информационных запросов.

В основном они связаны с волокитой, непредоставлением информации со стороны госструктур:

«В данном вопросе показатель работы омбудсмена высок. В более 90% случаев после нашего вмешательства право гражданина на приобретение информации обеспечивается.

Для усовершенствования нашей работы в этой сфере, мы сотрудничаем и с международными организациями».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

