Лавров: Россия не позволит развалить Сирию

2018-04-20 17:09 | www.oxu.az | 6

Россия не приемлет попыток стран Запада развалить Сирию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы не приемлем тех попыток, которые мы наблюдаем, опять же, в контексте геополитической инженерии, попыток, нацеленных на то, чтобы Сирию развалить, создать там присутствие внерегиональных сил на веки вечные.

Это все противоречит тем договоренностям, о которых идет речь», - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

Он подчеркнул, что конфликт в Сирии должен разрешаться на основе резолюций Совета безопасности ООН и в рамках ведомого сирийцами политического процесса.

«От тех принципов, которые одобрены в СБ ООН, едва ли можно отступать, поэтому об уступках здесь речь вести не очень получается», - добавил Лавров.