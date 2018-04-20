В Ереване задержаны 183 человека

2018-04-20 17:12 | www.apa.az | 7

Сегодня по информации на 15:00 часов в различные отделения полиции Еревана подвергнуты приводу 183 человека.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на news.am.

Отметим, в 09:00 было 16, 11:00 – 52, 13:00 – 107, 14:00 – 166 лиц, подвергнутых приводу.

В Ереване продолжаются массовые акции против избрания Сержа Саркисяна премьер-министром Армении. На митинге вечером 19 апреля инициатор акции, депутат НС Никол Пашинян возвестил о новой форме протеста – с утра 20 апреля его сторонники должны перекрывать связывающие отдельные районы столицы между собой главные улицы. Планируется также блокировать станции метро.