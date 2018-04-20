Документарные операции - надежность бизнеса

2018-04-20 18:03 | www.trend.az | 7

В настоящее время в Азербайджане многие компании нацелены на выход на новые рынки, для чего в большинстве случаев необходимо привлечение денежных ресурсов, а также использование таких финансовых инструментов, как документарные операции. О том, какой именно банковский продукт выбрать в том или ином случае, рассказал начальник управления кредитования и обслуживания корпоративного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Самир Мусаев.

В чем преимущества документарных операций?

Сегодня многие предприятия налаживают бизнес-связи с иностранными компаниями: закупают оборудование, поставляют свою продукцию на зарубежные рынки. Нередко покупателям бывает необходима отсрочка, а продавцы во избежание рисков с неоплатой не идут на такие компромиссы. В таких случаях есть возможность использовать в расчётах аккредитив или обеспечивать обязательства банковской гарантией. То есть документарные операции позволяют обеспечить надежность выполнения взятых на себя обязательств с обеих сторон, защитить от таких рисков как неоплата, поставка некачественного товара и так далее.

Таким образом, среди основных преимуществ использования документарных операций можно отметить следующие: снижение рисков сторон сделки, обеспечение своевременной и комплексной поставки товара, контроль над выполнением условий контракта. Кроме того, по стоимости услуги торговое финансирование намного выгоднее, чем просто кредитование. Кроме того, эти услуги оказывают влияние и на репутацию клиента: компании развивают доверительные отношения с иностранными партнерами, укрепляя тем самым свой статус надежного партнера.

Документарные инструменты удобны тем, что сочетают в себе расчетные, гарантийные и кредитные функции, позволяя создавать сложные конструкции сделок с учетом интересов различных участников, при этом несут в себе минимальные риски.

Какие из этих продуктов предлагает банк ВТБ (Азербайджан)?

Наш банк осуществляет все виды документарных операций как в манатах, так и в иностранной валюте. При проведении международных расчетов в форме документарного аккредитива банк предоставляет такие услуги как открытие аккредитивов по поручению клиентов или подтверждения аккредитивов, открытых банками-корреспондентами, осуществление платежей по этим аккредитивам, извещение клиентов ВТБ (Азербайджан), а также банков-корреспондентов об аккредитивах, открытых в их пользу иностранными банками, прием к оплате коммерческих документов, получение платежа от иностранных банков.

По экспортным и импортным операциям предлагаются гарантии надлежащего исполнения контракта, возврата авансового платежа, выполнения платежных обязательств по контрактам. Мы также предлагаем ряд операций по тендерным гарантиям, в том числе для выигрыша и исполнения обязательств по тендерам.

Каковы преимущества документарных операций, предлагаемых банком ВТБ (Азербайджан)?

Банк ВТБ (Азербайджан) обладает многолетним опытом работы в сфере документарных операций, успешно осуществляет документарный бизнес по всему миру, в том числе при поддержке банков, входящих в группу ВТБ, других банков-партнеров и финансовых институтов.

Преимуществом работы с банком ВТБ (Азербайджан) является возможность проводить операции в предельно сжатые сроки по конкурентоспособным тарифам.