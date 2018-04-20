Вспоминая Вугара Гашимова: Повторяй мои ходы ...

2018-04-20 18:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Шамкире проходит пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщает Trend Life.

Участники Shamkir Chess 2018 поделились воспоминаниями о Вугаре Гашимове.

Давид Навара: «Я хорошо помню Вугара. Он всегда умел находить выход из самых сложных позиций. Мы с ним провели девять партий, в пяти из которых побеждал Гашимов. Трудно принять то, что его с нами нет. Знаешь о человеке столько лет, а потом узнаешь, что он покинул этот мир. У Вугара была ему одному свойственная улыбка. В Шамкире постоянно вспоминаем о нем».

Магнус Карлсен: «Новость о безвременной кончине Вугара меня потрясла. В 2008 году мы были соперниками на Гран-при ФИДЕ в Баку. Гашимов находил спасительные ходы в самых непростых позициях, делал это с блеском. В партии с ним я владел преимуществом, но Вугар мастерски смог переломить ход встречи. В результате, я вынужден был довольствоваться ничьей в партии, где первоначально имел преимущество. По итогам Гран-При мы разделили первое-второе место. Гашимов был очень сильным шахматистом. Даже в, казалось бы, проигранных партиях, мог изменить расклад на доске в свою пользу».

Рауф Мамедов: «Я благодарю компании и людей за организацию турнира памяти Вугара. Мы всегда его вспоминаем. Каждый раз, когда заходит речь о Гашимове, я вспоминаю чемпионат Европы-2009 в Сербии, когда наша команда впервые выиграла титул. Вспоминаю заключительный ход Вугара против голландца Даниэля Стельвагена, который принес нам победу. Мы были очень счастливы».

Шахрияр Мамедъяров: «Мне было 9 лет, когда я сыграл против Вугара Гашимова на турнире в Шеки. Я только начал заниматься шахматами, тогда как Вугар уже был призером первенств мира и Европы среди юношей. То есть, мог запросто меня обыграть. До партии предложил мне сыграть вничью. Я удивился, как можно осознанно сыграть вничью? Вугар ответил: «Повторяй мои ходы»». Началась партия, я начал повторять ходы вслед за Гашимовым и увидел, что проигрываю. Сделаю еще один ход, и придеться капитулировать. Отведя Вугара в сторону, сказал ему, что проигрываю. То есть, он уже может ставить мне мат. Но Гашимов заверил меня, что если я повторю вслед за ним ход, то он меня не обыграет. В итоге, встреча завершилась вничью. После поединка отец Вугара здорово понервничал из-за результата, переживая за ничью. После той партии вместе поели мороженного. О Вугаре я могу говорить часами. Он был прекрасным другом и сильным шахматистом. Он всегда в наших сердцах»