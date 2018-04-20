Шойгу: «Ракетные удары не принесли стабильности и помешали процессу урегулирования в Сирии»

2018-04-20 17:19 | www.apa.az | 8

«Ракетные удары США и их союзников по Сирии были нанесены в самый неподходящий момент — когда нормализация обстановки в этой стране становилась уже безвозвратным явлением».

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — сказал Шойгу сегодня во время встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Национальном центре управления обороной России.



Министр обороны подчеркнул, что ракетные удары не принесли стабильности и помешали процессу урегулирования в Сирии.

«Но, тем не менее, всё это не принесло стабильности, всё это не принесло того, что на сегодняшний день могло бы быть гарантами, могло бы быть довольно серьёзным стимулом в продвижении сирийского урегулирования», — подчеркнул Шойгу.





Он отметил, что за последнее время были предприняты очень плодотворные действия, чтобы в Сирию пришёл мир.

«За это время было сделано многое», — подчеркнул Шойгу. Он пояснил, что имеет в виду совместную работу в Сочи по созданию и формированию конституционной комиссии, а также встречу в Астане, где тоже налаживался «основательный политический диалог всех, кто сегодня противостоит друг другу в Сирии». «За исключением, естественно, террористов ИГ и «Джабхат ан-Нусры» (запрещены в РФ)», — отметил С.Шойгу.



Он выразил уверенность, что в ходе нынешней встречи удастся обсудить основные направления совместных дальнейших шагов по возвращению к сочинскому и астанинскому формату.