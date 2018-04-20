На территории электродепо метрополитена обнаружена граната

2018-04-20 17:46 | www.apa.az | 7

Cегодня в 12.30 из службы «102» МВД, а также из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что в Наримановском районе Баку обнаружена ручная граната.

Как сообщили АПА в ANAMA, специальная мобильная группа быстрого реагирования Агентства направильсь на указанную территорию.

Специалисты Агентства провели осмотр электродепо им.Н.Нариманова ЗАО «Бакинский метрополитен». Ими была обнаружена одна ручная гранта F-1. Указанный боеприпас был отправлен на полигон ANAMA для обезвреживания.