Елизавета II подобрала себе преемника

2018-04-20 17:36 | www.oxu.az | 7

Королева Великобритании Елизавета II предложила кандидатуру своего сына, принца Чарльза, в качестве преемника на посту главы Содружества наций.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Independent.

«Я искренне желаю, чтобы Содружество и впредь обеспечивало стабильность и преемственность будущим поколениям и однажды приняло решение, что принц Уэльский должен взять на себя выполнение той важной работы, которую начал мой отец в 1949 году», — заявила Елизавета II на открытии саммита Содружества в Лондоне. Двухдневное мероприятие началось 19 апреля и проходит в Букингемском дворце.

Ожидается, что вопрос замены королевы во главе объединения рассмотрят в пятницу, 20 апреля. Как пишет газета, публичное заявление Елизаветы накануне ее 92-го дня рождения — это беспрецедентный шаг, и на нем, вероятно, закончатся многолетние спекуляции на тему того, кто возьмет на себя роль главы Содружества.

Как отмечается, кандидатуру Чарльза поддержал уходящий с поста председатель содружества, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и другие собравшиеся.

Содружество наций в настоящее время объединяет 53 независимых государства, бывших колоний и протекторатов Великобритании. В него в том числе входят Мозамбик, Намибия, Камерун и Руанда. Елизавета II была его главой с момента прихода на трон в 1952 году. По наследству этот титул не передается.