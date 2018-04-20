Глава муниципалитета оштрафован на крупную сумму

2018-04-20 17:51 | www.oxu.az | 8

На «горячую линию» Министерства экологии и природных ресурсов поступила информация о том, что в поселке Шахрияр Шемахинского района выбрасывают бытовые отходы.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, сотрудники министерства с участием жалобщика провели расследование на месте.

В ходе расследования выяснилось, что отходы были выброшены жителями поселка Тамарой Манафовой, Рагибом Гасановым и Назимом Нарджаном, а муниципалитет поселка Шахрияр не принял надлежащих мер по утилизации отходов в соответствии с законодательством.

По факту в отношении нарушителей закона были составлены протоколы. За совершение административного правонарушения председатель муниципалитета поселка Шахрияр Муса Мусаев был оштрафован на сумму 4000 манатов в качестве должностного лица, а жители поселка Т.Манафова, Р.Гасанли и Н.Зарджан – по 700 манатов в качестве физических лиц.

Муниципалитету поселка Шахрияр было дано принудительное указание по устранению нарушений закона, очистке бытовых отходов с территории и управлению отходов в поселке в соответствии с законодательством.

Эльвин Пашазаде

