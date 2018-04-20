Таджикистан примет участие на выставке ЭКСПО-2020 в Дубае

2018-04-20 18:14 | www.trend.az | 8

Таджикистан примет участие в Международной выставке «ЭКСПО-2020», которая будет проводиться с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае, передаёт в пятницу таджикское агентство «ASIA-Plus».

Постановление об участии Таджикистана в этом мероприятии принято правительством республики, сообщает Торгово-промышленная палата Таджикистана.

Правительственным постановлением создан Оргкомитет по подготовке к участию Таджикистана в «ЭКСПО-2020», который возглавил первый вице-премьер страны.

Министерству экономического развития и торговли, ТПП, совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, поручается разработать перечень мероприятий, необходимых для подготовки и участия Таджикистана в «ЭКСПО-2020».

Согласно данным на официальном сайте «ЭКСПО-2020», на выставке в Дубае, которая пройдет под девизом «Соединение умов, творение будущего», примут участие более 200 стран и организаций.