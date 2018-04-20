Акция в поддержку детей с аутизмом от Nar ®

2018-04-20 17:52 | www.apa.az | 7

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar выступил с очередной социальной инициативой. В этот раз, мобильный оператор принял решение поддержать детей страдающих от аутизма, начав сотрудничество с коррекционным центром Nur. Так, оператор обеспечил участие 3-х детей с аутизмом и 4-х педагогов центра Nur на Всемирном фестивале людей с аутизмом ANCA, который пройдет в период с 23-го по 27-е апреля 2018 года в городе Аланья, Турция.

Первый фестиваль людей с аутизмом ANCA был проведен в 1995 году в Канаде, после чего мероприятие традиционно организуется ежегодно в разных странах. В этом году, на фестивале примут участие представители 35-ти стран. Азербайджан на мероприятии представит коррекционный центр Nur.

Отметим, что в коррекционном центре Nur работают дефектологи, логопеды, психологи, а также учителя по оздоровительному спорту и гимнастике, и другие педагоги, работающие над реабилитацией детей с синдромом Дауна, аутизмом, задержкой умственного развития, гипереактивностью, нарушениями речи и другими проблемами психологического характера.

Nar, взявший на себя транспортные и логистические расходы участников из Азербайджана, также предоставит им специальную и национальную одежду, спортивные костюмы, брошюры на разных языках и национальные подарки, а также пригласит специального учителя танцев, чтобы помочь детям в их выступлении. Более подробную информацию о стратегии КСМ Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.