Документарные операции - надежность бизнеса - ИНТЕРВЬЮ

2018-04-20 18:04 | www.apa.az | 7

- В чем преимущества документарных операций?

- Сегодня многие предприятия налаживают бизнес-связи с иностранными компаниями: закупают оборудование, поставляют свою продукцию на зарубежные рынки. Нередко покупателям бывает необходима отсрочка, а продавцы во избежание рисков с неоплатой не идут на такие компромиссы. В таких случаях есть возможность использовать в расчётах аккредитив или обеспечивать обязательства банковской гарантией. То есть документарные операции позволяют обеспечить надежность выполнения взятых на себя обязательств с обеих сторон, защитить от таких рисков как неоплата, поставка некачественного товара и так далее.

Таким образом, среди основных преимуществ использования документарных операций можно отметить следующие: снижение рисков сторон сделки, обеспечение своевременной и комплексной поставки товара, контроль над выполнением условий контракта. Кроме того, по стоимости услуги торговое финансирование намного выгоднее, чем просто кредитование. Кроме того, эти услуги оказывают влияние и на репутацию клиента: компании развивают доверительные отношения с иностранными партнерами, укрепляя тем самым свой статус надежного партнера. Документарные инструменты удобны тем, что сочетают в себе расчетные, гарантийные и кредитные функции, позволяя создавать сложные конструкции сделок с учетом интересов различных участников, при этом несут в себе минимальные риски.

- Какие из этих продуктов предлагает банк ВТБ (Азербайджан)?

- Наш банк осуществляет все виды документарных операций как в манатах, так и в иностранной валюте. При проведении международных расчетов в форме документарного аккредитива банк предоставляет такие услуги как открытие аккредитивов по поручению клиентов или подтверждения аккредитивов, открытых банками-корреспондентами, осуществление платежей по этим аккредитивам, извещение клиентов ВТБ (Азербайджан), а также банков-корреспондентов об аккредитивах, открытых в их пользу иностранными банками, прием к оплате коммерческих документов, получение платежа от иностранных банков. По экспортным и импортным операциям предлагаются гарантии надлежащего исполнения контракта, возврата авансового платежа, выполнения платежных обязательств по контрактам. Мы также предлагаем ряд операций по тендерным гарантиям, в том числе для выигрыша и исполнения обязательств по тендерам.

- Каковы преимущества документарных операций, предлагаемых банком ВТБ (Азербайджан)?

- Банк ВТБ (Азербайджан) обладает многолетним опытом работы в сфере документарных операций, успешно осуществляет документарный бизнес по всему миру, в том числе при поддержке банков, входящих в группу ВТБ, других банков-партнеров и финансовых институтов.

Преимуществом работы с банком ВТБ (Азербайджан) является возможность проводить операции в предельно сжатые сроки по конкурентоспособным тарифам. Хотелось бы отметить, что большим преимуществом для бенефициаров из России является 100%-ое участие банка ВТБ в капитале ВТБ (Азербайджан). Это прежде всего говорит об ответственности и надежности банка. Для экспортеров из Азербайджана важно, что будучи частью группы ВТБ, мы имеем возможность выдавать гарантии и аккредитивы напрямую, и тем самым большинство контрагентов наших клиентов готовы принимать гарантии нашего банка без дополнительных подтверждений, что в свою очередь существенно сокращает расходы организаций и упрощает работу с контрагентами.

- Какие из документарных операций являются более востребованными?

- Большой интерес у предпринимателей наблюдается к банковским гарантиям. Как правило, иностранные партнеры дают отсрочку по платежу, в том случае, если контрагент может подтвердить, что платеж будет осуществлен. Банковская гарантия и является таким подтверждением. То есть предпринимателю нет необходимости обращаться за кредитом или раньше времени снимать свои средства с оборота, чтобы расплатиться с партнером - ему достаточно обратиться за банковской гарантией, что и делает этот продукт привлекательным для бизнесмена. Если аккредитивы используются как платежные инструменты, то банковские гарантии— как инструмент, обеспечивающий выполнение контрактных обязательств.

- Такого рода операциями обычно пользуются крупные компании?

- Считается, что документарные операции - достаточно сложные финансовые инструменты, которые являются привилегией только крупных экспортеров и импортеров. Но это ошибочное мнение. За торговым финансированием могут обратиться как крупные компании, так и предприятия среднего и малого бизнеса. Мы стараемся предоставлять всестороннюю поддержку клиентам на всех стадиях проведения документарных операций — от проекта договора до осуществления контроля за реальными поставками и расчетами. Банк помогает клиенту правильно описать условия сделки, оценить возможные риски.

- Как можно получить гарантии в ВТБ (Азербайджан)?

- Для выпуска гарантии необходимо обратиться в подразделение банка по месту обслуживания и получить консультацию по необходимым для выпуска гарантии документам. Дополнительно Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услугу по составлению текста гарантии, а также визированию принятых гарантий, выставленных банком делового партнера в пользу клиента.

Для получения дополнительной информации и консультации по документарным операциям предприниматели могут связаться с ответственными по данному вопросу представителями банка: Андрей Шамилов (+994 (55) 855 50 88) и Сеймур Гасымов (+994 (55) 212 02 54).