В депо бакинского метро нашли гранату – ФОТО

2018-04-20 18:05 | www.oxu.az | 7

В депо Бакинского метрополитена нашли ручную гранату.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), сегодня в 12.30 из службы «102» МВД, а также из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что в Наримановском районе Баку обнаружена ручная граната.



На территорию направилась специальная мобильная группа быстрого реагирования агентства.

Специалисты Агентства провели осмотр электродепо им.Н.Нариманова ЗАО «Бакинский метрополитен». Ими была обнаружена одна ручная гранта F-1. Указанный боеприпас был отправлен на полигон ANAMA для обезвреживания.

Эльвин Пашазаде

