Германия проверит Facebook из-за возможной утечки данных

2018-04-20 18:16 | www.trend.az | 8

Уполномоченный Гамбурга по защите информации Йоханнес Каспар инициировал проверку в отношении Facebook в связи с возможной утечкой данных миллионов пользователей, передает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность начать дело о возмещении денежного ущерба", - заявил Каспар в интервью газете.

Отмечается, что если по результатам проверки в отношении Facebook будут обнаружены нарушения закона о защите данных, компании может грозить штраф до 300 тысяч евро.