В МЧС Азербайджана прошла встреча с военными атташе

2018-04-20 18:17 | www.apa.az | 8

Сегодня в Центре управления при кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям была проведена встреча с аккредитованными в Азербайджане военными атташе посольств иностранных государств.

Как сообщили АПА в МЧС, во встрече приняли участие военные атташе посольств США, России, Китая, Турции, Великобритании, Италии, Ирана, Беларуси, Болгарии, Чехии, Казахстана, Украины и Венгрии.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант медицинской службы Фаиг Тагизаде предоставил подробную информацию о направлениях деятельности, принципах работы, структурах министерства, работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций и устранению последствий ЧС в нашей стране. Отметив, что МЧС Азербайджана сотрудничает на высоком уровне с международными организациями и соответствующими структурами иностранных государств, Ф.Тагизаде подчеркнул, что по указанию президента Ильхама Алиева была оказана всесторонняя помощь по предотвращению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий многим государствам, в том числе России, Турции и Израилю, в некоторые страны была направлена гуманитарная помощь.

Затем гости просмотрели видеоролик об организованных МЧС Азербайджана 3 ноября 2017 года с участием соответствующих структур прикаспийских государств международных учениях «Хазар-2017».

Заместитель начальника Центра управления при кризисных ситуациях МЧС, капитан Эсмер Саламова выступила с докладом о деятельности Центра.

На встрече начальник Центра управления при кризисных ситуациях МЧС, полковник Адиль Абдуллаев проинформировал гостей о деятельности Центра.

Начальник отдела международных отношений МЧС, полковник Эргюдж Калантарли поблагодарил военных атташе и выразил уверенность в том, что сотрудничество будет продолжаться и впредь.

На мероприятии были даны ответы на вопросы военных атташе, и проведен обмен мнениями.

По завершении встречи Министерству по чрезвычайным ситуациям был вручен памятный подарок от имени бакинской Ассоциации военных атташе зарубежных государств, аккредитованных в Азербайджане.