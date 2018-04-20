Эрдоган: «Это хуже, чем футбольный террор»

2018-04-20 18:18 | www.apa.az | 7

«Мы сильно огорчены случившимся. Я убедился в этом сразу после прибытия в Стамбул». Как сообщает apasport.az, об этом заявил президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган.

Оценивая инцидент, произошедший в полуфинальном матче Кубка Турции «Фенербахче» – «Бешикташ», глава государства назвал это террором.

В беседе с местными СМИ Эрдоган обратился и к Федерации футбола Турции: «Во-первых, это даже хуже, чем футбольный террор. Нужно сказать прямо, что в этом есть и подвох. Всё, что случилось, произошло в районе угловых отметок. Кто-то организует террор на трибунах, он происходит не сам по себе. Куарежма идёт подавать угловой и в него бросают зажигалку. А тут ещё то, что произошло с Шенолом Гюнешем... Это неприемлемо. Было бы хорошо, если бы и Толга не вмешивался неоправданно в события. То, что сделали с Шенолом Гюнешем простить невозможно. Я позвонил президентам обоих клубов и поговорил с ними об этом. Все жалуются. Посмотрим, какие выводы сделает из этого, какие меры примет Федерация футбола Турции».

Отметим, встреча была прервана из-за того, что на 57-й минуте игры болельщики бросили на поле посторонние предметы и ранили главного тренера «Бешикташа» Шенола Гюнеша.