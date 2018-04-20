TANAP выделил Турции 70 миллионов

2018-04-20 18:18 | www.oxu.az | 8

Компания TANAP окажет материальную поддержку 431 проекту в Турции в размере 70 миллионов лир.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в компании TANAP.

Выяснилось, что на церемонии по этому поводу в Анкаре приняли участие гендиректор TANAP Салтук Дюзьйол, советник министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез и другие официальные лица.

В рамках первого грантового проекта TANAP на финансирование 431 проекта в 11 городах Турции будет выделена финансовая помощь в размере 70 млн турецких лир.

Напомним, что в рамках проекта TANAP по двум фазам выполнено в общей сложности 93,5 работ. На первом этапе ввода трубопровода в эксплуатацию в Турцию будет поставляться два миллиарда кубических метров газа в год.

В течение следующих трех лет этот объем будет доведен до шести миллиардов.

Л.А.

