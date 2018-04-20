В отношении ясновидящего-насильника началось расследование

2018-04-20 18:30 | www.oxu.az | 6

Как сообщалось, в Баку несовершеннолетние девушки подверглись сексуальному насилию со стороны мошенника-«ясновидящего».

Выяснилось, что девушек приглашали в квартиру в Ясамальском районе столицы, давали чай или воду с одурманивающими веществами.

Спящих девушек насиловали, лишали девственности, а потом угрожали, чтобы они никому не рассказывали о произошедшем.

Однако действия преступника стали достоянием общественности, о них узнали в правоохранительных органах и Общественном объединении «Тямиз дунья».

Как сообщили Oxu.Az в правоохранительных органах, по факту уже началось расследование.

«Если заявления будут подтверждены, то данное лицо будет привлечено к уголовной ответственности. Правоохранительные органы уже ведут расследование», - сказал глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.