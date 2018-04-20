Английских футболистов напугали российскими болельщицами

2018-04-20 19:01 | www.oxu.az | 8

Власти России могут использовать «роскошных русских женщин», чтобы помешать англичанам выиграть чемпионат мира по футболу 2018 года.

Как передает Oxu.Az, об этом таблоиду Express заявил профессор Букингемского университета Энтони Глис.

По его словам, Кремль не хочет победы сборной Англии и «сделает все», чтобы ее не допустить. Так, перед важными матчами английских футболистов могут соблазнить подосланные властями «роскошные женщины», которые затем начнут шантажировать спортсменов.

Кроме того, Глис полагает, что ради воплощения своей «цели» Кремль может отравить англичан.

На прошлой неделе Express опубликовал видео, на котором дерутся около 10 российских девушек-болельщиц, и сообщил, что россиянки «тренируются» избивать англичан, которые посетят матчи мундиаля.