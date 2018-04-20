В Азербаджане более 60% населения является трудоспособным - замминистра

2018-04-20 18:39 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Трудоспособным являются 63 процента населения Азербайджана.

Об этом во время встречи с миссией Азиатского банка развития сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Идрис Исаев.

Замминистра отметил, что основными приоритетами общего развития Азербайджана являются достижение инклюзивного развития путем эффективного использования трудовых ресурсов, повышения уровня занятости, создания рабочих мест. Трудоспособное население составляет 63 процентов населения Азербайджана.

Исаев сказал, что каждый год в среднем на рынок труда выходят 80-100 тысяч молодых людей, и отметил, что низкий уровень безработицы в стране, а также стабильность на рынке труда – результат активной политики Азербайджана по занятости.