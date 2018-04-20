На базе Министерства культуры и туризма созданы Министерство культуры и Госагентство по туризму

2018-04-20 19:06 | www.apa.az | 7

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с некоторыми мероприятиями по совершенствованию госуправления в области культуры и туризма.

Как сообщает АПА, на базе Министерство культуры и туризма созданы министерства культуры и Госагентство по туризму Азербайджанской Республики.

Кабинету Министров поручено в течение одного месяца подготовить и представить президенту Азербайджана предложения в связи с уставом, структурой и штатным расписанием Министерства культуры и Госагентства по туризму.

Кроме того, Кабмину поручено в бюджете 2018 года профинансировать деятельность Министерства культуры и Госагентства по туризму в рамках предусмотренных бюджетом средств.