МИД Азербайджана: Вызывает большое сожаление выступление бельгийских депутатов в качестве покровителей Каспара Карампетяна

2018-04-20 19:06 | www.apa.az | 6

«Видимо, руководитель действующей в Брюсселе «Европейской армянской федерации за справедливость и демократию» Каспар Карампетян сильно переживает после возбуждения в его отношении уголовного дела».



Об этом АПА сообщил глава пресс-службы Хикмет Гаджиев, комментируя заявление группы бельгийских депутатов, в котором они выражают протест против возбуждения азербайджанской стороной уголовного дела в отношении К.Карампетяна.



По словам Гаджиева, он ищет поддержку у представленных в местных органах депутатов, незаконно посещающих оккупированные азербайджанские земли.

Х.Гаджиев сказал, что вышеуказанное лицо организует визиты европейских политиков на оккупированные территории, позже превращает эти визиты в средство пропаганды против Азербайджана, организует и финансирует носящие дезинформационный характер антиазербайджанские мероприятия.

По словам главы пресс-службы МИД, для предотвращения деятельности Каспара Карампетяна, направленной против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и для привлечения его к уголовной ответственности будут использованы все правовые механизмы на двусторонней и многосторонней основах: «Выступление некоторых представленных в местных органах Бельгии депутатов в качестве покровителей К.Карампетяна вызывает сожаление. Мы хотим еще раз напомнить этим депутатам, что они несут ответственность перед своими избирателями».