Упразднен Госкомитет по стандартизации

2018-04-20 19:22 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по усовершенствованию управления в области охраны объектов интеллектуальной собственности, стандартизации и метрологии, контроля за потребительским рынком.

Как сообщает Oxu.Az, согласно документу, на базе Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики создано Антимонопольное агентство по контролю за потребительским рынком.

Путем слияния Агентства по авторским правам и Центра по патентам и товарным знакам создано Агентство интеллектуальной собственности. Госкомитет по стандартизации, метрологии и патенту упразднен.