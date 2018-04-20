Мобильная зубная клиника Azercell продолжает оказывать бесплатные услуги

2018-04-20 18:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Мобильная зубная клиника ООО Azercell Telekom продолжает оказывать бесплатные услуги малоимущим семьям, одиноким лицам и вынужденным переселенцам. В первые месяцы 2018 года врачи клиники провели обследование и лечение сотен нуждающихся лиц. За январь-март текущего года услугами данного уникального проекта воспользовались жители детского дома-интерната №3 поселка Ахмедлы и 142 ученика средней школы № 2 Ходжалинского района, расположенной в поселке Пиршаги.

С учетом отсутствия отдельного стоматологического кабинета при большинстве детских домов Азербайджана, компания Azercell оснастила мобильную зубную клинику самым современным медицинским оборудованием. Мобильная зубная клиника, нацеленная на оказание помощи детям-сиротам, живущим не только в Баку, но и в регионах страны, до сегодняшнего дня оказала медицинские услуги воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детских деревень, расположенных во многих городах и районах страны.

За семь лет своей деятельности врачами мобильной зубной клиники в рамках проекта были обследованы более четырех тысяч человек с последующим проведением лечения при необходимости.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.