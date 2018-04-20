Ветераны II Мировой войны получат единовременную помощь

2018-04-20 19:31 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи участникам II Мировой войны 1941-1945 гг., их вдовам, а также лицам, получившим ордена и медали за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает Oxu.Az, согласно распоряжению, участникам II Мировой войны 1941-1945 гг. будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов, вдовам погибших на войне или в более позднее время, лицам, получившим ордена и медали за самоотверженный труд в тылу, работникам специальных соединений, выполнявших в годы II Мировой войны боевые задания в тылу и в оперативных зонах военного флота, лицам, получившим ордена и медали за защиту Ленинграда во время блокады – 500 манатов.

А.Б.

