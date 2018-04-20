Де Мистура: удары США и их союзников по Сирии не помогли мирному урегулированию

2018-04-20 19:17 | www.trend.az | 5

Удары США, Великобритании и Франции по Сирии не помогли усилиям по урегулированию ни на одной из имеющихся площадок - в Женеве, Астане и Сочи. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"То, что случилось на прошлой неделе, не помогло ни Астане, ни Сочи, ни Женеве", - сказал он.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил мне нарастить усилия по итогам очень сложной и напряженной недели, - отметил де Мистура. - Мы никогда не думали, что она будет такой напряженной, со множеством жестких встреч в СБ ООН, с потенциальной угрозой для мира и безопасности. Поэтому я уже посетил Эр-Рияд и Анкару, сегодня нахожусь в Москве, а завтра отправлюсь в Тегеран, чтобы оценить ситуацию и подумать, как мы можем снизить ее градус. Приоритетом остается снижение градуса [напряженности]".