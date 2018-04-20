Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей снята с баланса Министерства экономики

2018-04-20 19:28 | www.apa.az | 8

Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей снята с баланса Министерства экономики.

Как сообщает АПА-Экономикс, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по усовершенствованию управления в области охраны объектов интеллектуальной собственности, стандартизации и метрологии, контроля за потребительским рынком. Согласно документу, на базе Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики создано Антимонопольное агентство по контролю за потребительским рынком.