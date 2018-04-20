Президент подписал распоряжение об усовершенствовании системы контроля экспортно-импортных операций

2018-04-20 19:39 | www.apa.az | 9

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по усовершенствованию системы контроля экспортно-импортных операций.

Как сообщает АПА-Экономикс, в распоряжении говорится, что считается целесообразным применение в Азербайджане механизма совместного контроля за рядом экспортно-импортных операций со стороны Государственного таможенного комитета и Министерства налогов. Министерству финансов, Министерству налогов, Министерству экономики и Государственному таможенному комитету поручено в течение одного месяца подготовить предложения по механизму и списку процедур совместного контроля экспортно-импортных операций и представить президенту Азербайджана.