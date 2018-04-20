Названы страны с самым «привлекательным» гражданством

2018-04-20 20:10 | www.oxu.az | 9

Гражданство Франции признано наиболее привлекательным в мире.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного консалтинговой компанией Henley & Partners.

Список возглавили Франция, Германия и Исландия. Россия повторила результат прошлого года и оказалась на 63-ем месте, по соседству с Венесуэлой и Палау. Последними в списке стали Ирак, Афганистан и Сомали.

Отметим, что Азербайджан в этом рейтинге находится на 110 месте, а Турция и Грузия соответственно на 83 и 84 местах.

Россия показала лучший результат среди стран СНГ.

Рейтинг учитывает такие внутренние и внешние факторы, как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок, стабильность и возможность безвизового въезда в другие страны.

А.Б.

