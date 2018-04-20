Сегодня день рождения Насибы Зейналовой

2018-04-20 20:22 | www.oxu.az | 9

Насиба Зейналова – замечательная азербайджанская актриса, заслуженная артистка Азербайджанской ССР (1960), народная артистка Азербайджанской ССР (1967), лауреат Государственной премии Азербайджана (1974 и 1981).

Прославилась в основном своими комедийными ролями.

Как передает Oxu.Az, Насиба Зейналова родилась 20 апреля 1916 года в Баку в семье купца и актёра Джангира Зейналова - основателя национальной реалистической школы актерского мастерства.

Он всегда мечтал, чтоб его дочь продолжила его искусство. Но, к сожалению, не смог увидеть этого. Семья бежала в Иран до начала мартовских событий 1918 года. Отец Зейналовой умер от тифа на корабле по пути домой в ноябре 1918 года.

Тогда маленькой Насибе было два годика.

Насиба Зейналова сформировалась и прославилась как одна из самых достойных представителей реалистической школы актерского мастерства. Со школьных времен занималась народными танцами.

В 1932 году была зачислена в драматический кружок Рзы Тахмасиба. В 1937 гастролировала по азербайджанским городам в составе театральной труппы.

4 апреля 1938 года она поступила на работу в Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии в качестве актрисы первой категории и одновременно в театральный техникум на актёрский факультет, который окончила в 1942 году.

Учителями Зейналовой были Александр Туганов, Мухаррам Гашимов, Агасадыг Герайбейли.

В годы учебы в техникуме она сыграла роли: Катарина («Размягчение причудливой девушки», Уильям Шекспир), Эльвира («Дон Жуан», Жан Батист Мольер),Элизабет («Мария Стюарт», Фридрих Шиллер).

Актриса сыграла в азербайджанских классических опереттах такие роли, как Гюльпери, тетя Джахан, Санам («Муж и жена», «Аршин мал алан», «Не та, так эта» Узеир Гаджибеков) Мелек ханум и Келек ханум («Пятьдесят летний молодой человек», Зюльфугар Гаджибеков).

В её богатой галерее ролей произведения искусства с переводом занимают особое место. Кабато и Барбале («Кето и Коте», Владимир Долидзе. Перевел Шамси Бадалбейли), Зиралдина («Слуга двух господинов», Карло Галдони.

Музыкальный редактор Шамсаддин Фатуллаев), Зивер ханум («Цветок любви», Туркменский драматург Мухтар Гусейнов и Сулейман Алескеров), Яблоко («Сладкие мечты», переводили А.Сулейманов и Абдулла Гудрет), Гесия («Песня о Тбилиси», Левон и Шота Милорава. Переводил Адиль Бабаев) и др.

Самый блестящий период творчества Насибы Зейналовой связан с разными музыкально-комедийными персонажами.

Насиба ханум Зейналова долгие остается одной из любимых актрис азербайджанского театра. Роли, сыгранные ею вошли в золотой фонд азербайджанского театрального искусства.

А.Б.

