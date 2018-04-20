Демократическая партия США подала иск против России

2018-04-20 20:28 | www.apa.az | 8

Национальный комитет демократической партии США подал иск против властей России, предвыборного штаба нынешнего президента страны Дональда Трампа и сайта Wikileaks.

Как передает АПА, об этом сообщает Washington Post.

В иске утверждается, что штаб Трампа вступил в сговор с российским правительством с целью взлома компьютерных сетей демократов и дискредитации противницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон. По мнению демократов, взлом был осуществлен подготовленными ГРУ хакерами, а также специалистами Wikileaks.

Отмечается, что сам Трамп не назван ответчиком по иску, вместо этого в документе упоминаются различные официальные лица его предвыборного штаба.