В США демократы подали в суд на Россию

2018-04-20 20:53 | www.oxu.az | 10

Национальный комитет Демократической партии США подал в суд многомиллионный иск, в котором обвиняет правительство России, помощников Дональда Трампа и WikiLeaks в сговоре во время президентской кампании 2016 года.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Washington Post.

Иск подан в федеральный окружной суд Манхэттена.

В нем утверждается, что высокопоставленные представители кампании республиканца сговорились с российским правительством «и его военным шпионским агентством» с целью привести Трампа к власти.

Сделать они это якобы решили, взломав компьютерные сети Демократической партии, чтобы нанести ущерб ее кандидату — Хиллари Клинтон. В то же время сам Трамп не фигурирует в качестве обвиняемого.

В жалобе утверждается, что Россия не имеет права на иммунитет от судебного преследования, поскольку взлом серверов - это нарушение частной собственности «ради кражи коммерческой тайны и экономического шпионажа».

Партия также требует миллионы долларов компенсации за ущерб, нанесенный хакерами: подорванные возможности общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно функционировать.

«В ходе президентской кампании 2016 года Россия совершила решительное нападение на нашу демократию, и нашла для этого готового и активного партнера: кампанию Дональда Трампа», - заявил председатель комитета Томас Перес.

По его словам, союз с враждебным государством ради повышения шансов на победу на выборах - акт беспрецедентного предательства.

А.Б.

