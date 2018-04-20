Президент Ильхам Алиев ликвидировал Госкомитет стандартизации, метрологии и патента (версия 2)

2018-04-20 19:58 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах в связи с усовершенствованием управления в сфере контроля над потребительским рынком, охраны объектов стандартизации, метрологии и прав интеллектуальной собственности.

Согласно распоряжению, на базе Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики создается Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком.

В результате реорганизации посредством объединения Агентства по авторским правам и Центра патента и торговых знаков создается Агентство интеллектуальной собственности.

Государственный комитет стандартизации, метрологии и патента ликвидируется.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.