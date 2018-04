Məşhur di-cey vəfat edib

2018-04-20 21:54 | www.apa.az | 12

Dünya şöhrətli di-cey və musiqi prodüseri Avicii (Tim Berqlinq) vəfat edib.

APA-nın məlumatına görə, bu barədə “Sky News” xəbər verib.

Məlumata görə, 28 yaşlı di-cey Omanın paytaxtı Məsqətdə dünyasını dəyişib. Digər təfərrüatlar hələ ki, açıqlanmır.

Avicii məşhur “I Could Be the One”, “Wake Me Up”, “You Make Me” və “Addicted to You” hitlərinin müəllifidir.