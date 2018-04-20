МИД Турции ответил на критику США

2018-04-20 20:43 | www.apa.az | 6

Заявление госдепа США с критикой проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции в условиях режима чрезвычайного положения (ЧП) является неприемлемым, это проявление двойных стандартов.

Как передает АПА, об этом сообщил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

"Заявление госдепа США игнорирует тот факт, что выборы в Турции являются демократическими, справедливыми и прозрачными, что подтверждено отчетами зарубежных наблюдателей. Последним доказательством стал конституционный референдум в 2017 году, который также прошел в условиях ЧП. Данное заявление является проявлением двойных стандартов, так как выборы в условиях ЧП проходят и в других странах, например, в 2017 году во Франции. Оценка выборов, которые еще не прошли, неприемлема и является попыткой повлиять на волю народа", говорится в заявлении Аксоя.

Как заявила в четверг официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, Турции будет сложно провести свободные, честные и прозрачные выборы в условиях режима чрезвычайного положения.