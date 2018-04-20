В столкновения на границе сектора Газа погибли 4 человека, 445 ранены

2018-04-20 21:18 | www.apa.az | 6

Четверо палестинцев стали в пятницу жертвами столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные министерства здравоохранения в Газе.

По данным AP, среди погибших числится 15-летний подросток. Помимо этого, не менее 445 палестинцев пострадали, 96 из них были ранены израильскими военными.

В пятницу в секторе Газа началась новая волна акций протеста под названием "Марш возвращения". Первые демонстрации начались 30 марта и были приурочены ко Дню защиты земли в память о палестинцах, погибших в беспорядках в 1976 году.